Дождь с грозой и сильный ветер ожидаются в Алматы и Шымкенте

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

28 мая погода в Алматы и Шымкенте ожидается не очень благоприятной, а жителям Нур-Султана беспокоиться не о чем. Прогнозы синоптиков размещены на официальном сайте "Казгидромета".

В Нур-Султане 28 мая ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем 20-22 градуса тепла. Возможен ветер 7-12 метров в секунду.

В Алматы в субботу синоптики прогнозируют дождь с грозой. Дневная температура +20+22 градуса. Возможен ветер утром и днем, порывы 15-20, временами до 25 метров в секунду.

В ДЧС города добавили, что вечером в субботу ожидается сильный дождь, временами гроза и град. Граждан попросили во время грозы и ветра постараться без необходимости не покидать здания и помещения, а также не оставлять машины под деревьями и воздержаться от походов в горы.

В Шымкенте тоже возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем +19+21 градусов. Ветер 8-13, порывы 15-20 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971409-dozhd-s-grozoy-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-almaty-i-shymkente/