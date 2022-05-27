"Пробитую" до проспекта Райымбека улицу Ауэзова в Алматы откроют в субботу

Улица Ауэзова. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Завтра, 28 мая, откроется движение по новому участку улицы Ауэзова в южной столице, которая была продлена до проспекта Райымбек батыра, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города Алматы.

Новая четырехполосная дорога протяженностью 0,8 километра пройдет по улице Ауэзова от улицы Гоголя до проспекта Райымбек батыра.

Улица Ауэзова. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В акимате подчеркнули, что открытие нового участка улицы позволит разгрузить движение и увеличить пассажиропоток в данном районе.

Улица Ауэзова. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В ходе пробивки были выполнены работы по переустройству магистральных сетей линии теплоснабжения.

Улица Ауэзова. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Также переделаны четыре железнодорожных переезда: установлены переездные и мачтовые светофоры, возведена арычная сеть и благоустроена прилегающая территория.

Улица Ауэзова. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Полное завершение работ запланировано до конца июня текущего года.

Улица Ауэзова. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Отмечается, что ранее улица Ауэзова завершалась в северном направлении в тупике, упирающемся в ворота бывшего вагоноремонтного завода.

Улица Ауэзова. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В данном районе наблюдался недостаток развития улично-дорожной сети для обеспечения сообщения по направлению север-юг.

Улица Ауэзова. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Улица Ауэзова. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Улица Ауэзова. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971399-probituyu-do-prospekta-rayymbeka-ulitsu-auezova-v-almaty-otkroyut-v-subbotu-foto-video/