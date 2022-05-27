Пропавшего мальчика нашли в заброшенном доме в ВКО

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В Восточно-Казахстанской области 26 мая пропал 13-летний мальчик. Стражи порядка и волонтеры искали его всю ночь. В итоге семиклассник был обнаружен в заброшенном доме, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

По информации ведомства, 26 мая в 23.08 часов в отдел полиции города Чарск Жарминского района обратился отец семиклассника. Он сообщил, что около 09.30 часов утра ребенок вышел из дома и не вернулся.

В течение нескольких часов родители пытались найти его самостоятельно, но потом обратились в полицию.

В поисках участвовали правоохранители, волонтеры и местные исполнительные органы.

Стражи порядка отрабатывали возможные связи подростка, его круг общения. Проводился подворный обход. Были проверены чердачные помещения и колодцы. Работа продолжалась всю ночь.

Под утро ребенка обнаружили в заброшенном доме. Выяснилось, что между мальчиком и его родными произошла ссора. После чего он ушел из дома и направился на окраину города, где спрятался в заброшенном доме, в котором его нашли на следующий день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971377-propavshego-malchika-nashli-v-zabroshennom-dome-v-vko/