Пару лосей заметили на трассе в Костанайской области (видео)

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Очевидцы сняли на видео пару лосей, перебегавших автодорогу "Карасу – Костанай". Запись, снятая из окна автомобиля, была опубликована в социальных сетях.

Люди, ехавшие в автомобиле по трассе, заметили двух лосей, перебегавших дорогу в семи километрах от села Карасу.

Очевидцам удалось снять на видео редкие кадры с дикими животными. Запись опубликовали в одном из региональных сообществ "ВКонтакте".

Лось – это самое крупное копытное животное в Казахстане. В холке он может достигать более двух метров, а весить – до 600 килограмм.

В Казахстане лоси встречаются в лесах поймы реки Урал и на востоке, по Иртышу и на Алтае. Регулярно встречаются в лесостепных колках (небольшие лесные участки в степях или полях), а также в сосновых борах – например, в Наурзуме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971343-paru-losey-zametili-na-trasse-v-kostanayskoy-oblasti-video/