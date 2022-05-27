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Жители трех ветхих домов в Алматы предложили чиновникам пожить вместе с ними (видео)

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Подъезд двухэтажки
Кадр из сюжета: телеканал КТК

Жители сразу трех ветхих домов в Алматы просят чиновников временно пожить вместе с ними и на себе ощутить все "удобства" полувекового строения. По словам горожан, дома буквально разваливаются. В акимате прокомментировали ситуацию, передает сайт телеканала КТК.

После череды проливных дождей крыша двухэтажек осела, а вместе с ней стали рассыпаться стены и фундамент.

По словам жителей домов, здания не ремонтировали больше полувека. Алматинцам приходится каждый день осматривать свои дома – люди боятся, что в один день строения просто рухнут.

"Сырость в доме постоянная, ничего не успевает высыхать. Крыши у нас потому что бегут, и по стенам. Дом из камыша – сырость и плесень стоят всегда. У нас вещи хоть стирай, хоть не стирай: в автобус заходишь, от нас пахнет сыростью – стыдно. И ничего сделать нельзя, просто невозможно. Туберкулез однозначно может быть, надо что-то делать", сетует алматинка Светлана Колкова.

Еще больше проблем жильцам ветхих домов добавили проливные алматинские дожди. Они затопили не только парадные - вода добралась и до квартир. А в некоторых подъездах и вовсе ручьи бежали по лестничным маршам.

После этого, по словам жильцов, во всех трех домах начала отваливаться штукатурка, проседать крыша и деревянные лестницы.

При этом в самих двухэтажках нет практически никаких благ цивилизации, а те, что остались, могут выйти из строя в любой момент. Здания не подключены к газу, его жители привозят самостоятельно – на свой страх и риск. Многие уверены, в один день их дома могут просто взлететь на воздух.

"По проводке, если честно сказать, здесь ужасно. Менять проводку в каждой квартире. Вот у меня она до сих пор старая. Я где-то стараюсь что-то сделать, меняю и ремонтирую. Но, если все менять, все, тут все равно будут страдать все", делится жилец одного из домов Роман Иванников.

О плачевном состоянии трех двухэтажных домов в местной администрации знают. Но пока ничего действенного 32 семьям предложить не могут. Говорят, на протяжении нескольких лет усиленно ищут инвесторов. Они, по задумке властей, должны снести старые и построить на их месте новые дома. Только пока желающих нет.  

"По всем срокам – это к СПК, они могут вам только конкретно ответить. Потому что мы предоставляет только список полный района и категорий ветхих домов. Они их уже получили, и по ним уже ведется работа.

В настоящее время у нас уже начаты работы по улице Крылова и Райымбека, а также второй участок на Боткина, там идет строительство, два инвестора уже зашли", заявил глава отдела коммунального хозяйства акимата Жетысуского района Алматы Куаныш Сейтимбетов.

Жители уверены, их дома вряд ли дождутся обещанных инвесторов и в ближайшее время просто рухнут. Многие уже сейчас принялись потихоньку паковать чемоданы. А тем, кому идти некуда, пытаются всеми силами укрепить стены и залатать кровлю.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971254-zhiteli-treh-vethih-domov-v-almaty-predlozhili-chinovnikam-pozhit-vmeste-s-nimi-video/

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