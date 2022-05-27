Жители трех ветхих домов в Алматы предложили чиновникам пожить вместе с ними (видео)

Кадр из сюжета: телеканал КТК

Жители сразу трех ветхих домов в Алматы просят чиновников временно пожить вместе с ними и на себе ощутить все "удобства" полувекового строения. По словам горожан, дома буквально разваливаются. В акимате прокомментировали ситуацию, передает сайт телеканала КТК.

После череды проливных дождей крыша двухэтажек осела, а вместе с ней стали рассыпаться стены и фундамент.

По словам жителей домов, здания не ремонтировали больше полувека. Алматинцам приходится каждый день осматривать свои дома – люди боятся, что в один день строения просто рухнут.

"Сырость в доме постоянная, ничего не успевает высыхать. Крыши у нас потому что бегут, и по стенам. Дом из камыша – сырость и плесень стоят всегда. У нас вещи хоть стирай, хоть не стирай: в автобус заходишь, от нас пахнет сыростью – стыдно. И ничего сделать нельзя, просто невозможно. Туберкулез однозначно может быть, надо что-то делать", – сетует алматинка Светлана Колкова.

Еще больше проблем жильцам ветхих домов добавили проливные алматинские дожди. Они затопили не только парадные - вода добралась и до квартир. А в некоторых подъездах и вовсе ручьи бежали по лестничным маршам.

После этого, по словам жильцов, во всех трех домах начала отваливаться штукатурка, проседать крыша и деревянные лестницы.

При этом в самих двухэтажках нет практически никаких благ цивилизации, а те, что остались, могут выйти из строя в любой момент. Здания не подключены к газу, его жители привозят самостоятельно – на свой страх и риск. Многие уверены, в один день их дома могут просто взлететь на воздух.

"По проводке, если честно сказать, здесь ужасно. Менять проводку в каждой квартире. Вот у меня она до сих пор старая. Я где-то стараюсь что-то сделать, меняю и ремонтирую. Но, если все менять, все, тут все равно будут страдать все", – делится жилец одного из домов Роман Иванников.

О плачевном состоянии трех двухэтажных домов в местной администрации знают. Но пока ничего действенного 32 семьям предложить не могут. Говорят, на протяжении нескольких лет усиленно ищут инвесторов. Они, по задумке властей, должны снести старые и построить на их месте новые дома. Только пока желающих нет.

"По всем срокам – это к СПК, они могут вам только конкретно ответить. Потому что мы предоставляет только список полный района и категорий ветхих домов. Они их уже получили, и по ним уже ведется работа.

В настоящее время у нас уже начаты работы по улице Крылова и Райымбека, а также второй участок на Боткина, там идет строительство, два инвестора уже зашли", – заявил глава отдела коммунального хозяйства акимата Жетысуского района Алматы Куаныш Сейтимбетов.

Жители уверены, их дома вряд ли дождутся обещанных инвесторов и в ближайшее время просто рухнут. Многие уже сейчас принялись потихоньку паковать чемоданы. А тем, кому идти некуда, пытаются всеми силами укрепить стены и залатать кровлю.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971254-zhiteli-treh-vethih-domov-v-almaty-predlozhili-chinovnikam-pozhit-vmeste-s-nimi-video/