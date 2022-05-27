Жару в Алматы и Нур-Султане и грозу в Шымкенте пообещали синоптики

Иллюстративное фото: ДЧС СКО

О погоде в крупнейших городах страны - Алматы, Нур-Султане и Шымкенте - рассказали синоптики - в двух столицах днем будет жарко, а ночью дождливо, а в Шымкенте ожидается гроза, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня днем ожидается жаркая погода - столбики термометров поднимутся до отметок в +32...+34 градуса, а ночью в южной столице будет гроза, температура воздуха опустится до +16...+18 градусов. Днем скорость ветра составит 2-7 м/с, ночью увеличится до 3-8 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/с.

В Нур-Султане днем термометры покажут от 21 до 23 градусов выше нуля, осадков в светлое время суток не ожидается, а вот ночью, по прогнозам синоптиков, в столице будет идти дождь, температура воздуха опустится до +9...+11 градусов. Астанчан также предупреждают об усилении ветра до 9-14 м/с.

В третьем мегаполисе страны гроза ожидается и днем, и ночью. Днем в Шымкенте столбики термометров покажут от 25 до 27 градусов выше нуля, а ночью - от +11 до 13. Скорость ветра составит 8-13 м/с, при грозе возможны порывы до 15-20 м/с.

Напомним, сегодня в 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971250-zharu-v-almaty-i-nur-sultane-i-grozu-v-shymkente-poobeschali-sinoptiki/