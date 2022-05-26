Пешеходные улицы появятся по дороге от аэропорта до Парка Первого Президента в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Несколько улиц изменят в рамках реконструкции дороги от аэропорта до Парка Первого Президента. Ожидается, что будет создан единый пешеходный каркас города, который соединит два противоположных района города – аэропорт на северо-востоке с Парком Первого Президента – на юго-западе. Такая информация появилась в блоге акима Алматы Ерболата Досаева.

Один из жителей Алматы пожаловался на "неприглядный" вид районов, в которых пролегают дороги, ведущие из аэропорта в город. Горожанин отметил, что вдоль проспекта Суюнбая, улицы Хмельницкого и других – "разваливающиеся заборы, ужасные ворота, убогие рекламные вывески". Пользователь попросил навести порядок, создать строгий дизайн-код улиц, дворов, рекламных вывесок.

В ответ на обращение представители Управления городского планирования и урбанистики сообщили, что дизайн-код города уже создан. В этом документе учитывается отделка фасадов (цвет, фактура, материал), навесные элементы в виде решеток, закрывающих внешние блоки кондиционеров, остекление балконов и лоджий, формат вывесок и рекламы, а также стиль оформления пешеходных и зеленых зон.

"В отношении уникальных объектов дизайн-код будет применяться только с целью сохранения их исторического облика, преимущественно – с реставрацией элементов со схожими свойствами материалов и фактур", – отметили в управлении.

Документ вступит в силу после прохождения всех процедур согласно законодательству. Кроме того, в ближайшее время начнется реализация проекта реконструкции дороги "Аэропорт – Парк Первого Президента". Проект предполагает реконструкцию улиц Майлина и Бухтарминская, а также Кульджинской трассы, ВОАД и проспекта Аль-Фараби.

"Основная идея – создание единого пешеходного каркаса города, который соединит два противоположных района города: аэропорт на северо-востоке с Парком Первого Президента – на юго-западе. Будет обеспечен безопасный и быстрый транзит для автомобилей и общественного транспорта", – говорится в сообщении.

На прилегающих к трассам территориях будут созданы парковые зоны, аллеи, тротуары и велодорожки.

"Отметим, что в проекте учтены природные особенности ландшафта, рельеф, видовые точки на горы и водоемы. С помощью ландшафтных приемов, современных материалов и технологий будут улучшены характеристики шумового и воздушного загрязнения от автодороги.

На всей протяженности трассы будут использованы требования единого дизайн-кода к зданиям, пешеходным переходам, заборам, объектам дорожной инфраструктуры", – заключили в управлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971154-peshehodnye-ulitsy-poyavyatsya-po-doroge-ot-aeroporta-do-parka-pervogo-prezidenta-v-almaty/