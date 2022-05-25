Госпошлину необоснованно взимали у многодетных матерей в ЦОНах Алматы

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В прокуратуре города Алматы сообщили о том, что более 400 граждан из социально уязвимых слоев населения необоснованно заплатили госпошлины за услуги документирования в ЦОНах города Алматы. Об этом сообщается на официальном сайте городской прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры города Алматы провели анализ законности взимания государственной пошлины за услуги документирования у социально уязвимых слоев населения.

"В соответствии со статьей 622 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", определенная категория лиц освобождена от уплаты государственной пошлины при выдаче паспортов и удостоверений личности граждан страны, а также видов на жительство иностранного гражданина в Республике Казахстан и удостоверений лица без гражданства", – сообщили в прокуратуре.

К этой категории граждан относятся:

ветераны ВОВ и приравненные к ним лица;

лица с инвалидностью;

престарелые, проживающие в медико-социальных учреждениях общего типа для престарелых и для инвалидов;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении, проживающие в детских домах и (или) интернатах;

многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвесками "Алтын алқа" и "Күмiсалқа".

"Надзорным органом установлено, что с более 400 лиц социально уязвимой категории (населения – прим. ред.) в ЦОНах необоснованно взималась госпошлина до 22 тысяч тенге", – отметили в ведомстве.

На данный момент прокуратурой Алмалинского района в адрес НАО "Правительство для граждан" внесено представление об устранении нарушения законности. По итогам его рассмотрения принимаются меры по возврату денег.

Кроме того, сообщается, что руководство "Правительства для граждан" привлечено к дисциплинарной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971026-gosposhlinu-neobosnovanno-vzimali-u-mnogodetnyh-materey-v-tsonah-almaty/