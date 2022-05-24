Хлопки в небе над Талдыкорганом объяснили в Минобороны

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Представители Министерства обороны РК объяснили, что звуки хлопков в небе над Талдыкорганом раздаются в ходе подготовки летчиков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что, согласно плану боевой подготовки, летчики фронтовой авиации производят полеты на сверхзвуковой скорости.

"Подобные полеты проводятся на высотах не менее 11 тыс. метров. При переходе на сверхзвуковую скорость на земле может слышаться "хлопок", который возникает в момент преодоления звукового барьера самолетом", – говорится в сообщении.

При этом в министерстве подчеркнули, что угрозы для жизни и здоровья пилотов, а также людей, находящихся на земле, нет.

Напомним, что сегодня жители Талдыкоргана и пригородных районов сообщили о серии громких звуков, похожих на хлопки или взрывы. По их словам, в некоторых домах дрожали окна и стены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970860-hlopki-v-nebe-nad-taldykorganom-obyasnili-v-minoborony/