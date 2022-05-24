Звуки, похожие на взрывы, напугали жителей Талдыкоргана: в ДЧС объяснили причину (видео)

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Сегодня, 24 мая, жители Талдыкоргана и пригородных районов сообщили о серии громких звуков, похожих на хлопки или взрывы. По их словам, в некоторых домах дрожали окна и стены. Ситуацию объяснили в ДЧС области, передает NUR.KZ.

Очевидцы громких хлопков записали свои впечатления на видео, которые были опубликованы в сообществе kris_p_tdk в Instagram.

Оказалось, что источником звуков был истребитель.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области, сегодня с 16:30 до 23:30 проходят учебные полеты военных истребителей.

В ведомстве пояснили, что хлопок случился из-за разгона истребителя до уровня выше сверхзвуковой скорости.

"Перед движущимся самолетом всегда возникает область повышенного давления. На относительно небольших скоростях это давление порождает только звуковые волны, расходящиеся в стороны.

Но когда скорость самолета достигает скорости звука, акустические волны не успевают удаляться от него. Их скопление ведет к резкому росту давления перед самолетом.

Возникает тонкий слой сильно сжатого воздуха — ударная волна, расходящаяся конусом. Эта волна надвигается бесшумно, но когда она проходит через наблюдателя, то давление воздуха рядом с ним скачкообразно повышается. Это воспринимается как хлопок", — объяснили в ДЧС.

Кроме того, сообщается, что в Департаменте промышленной безопасности разрешений на проведение каких-либо взрывных работ вблизи города Талдыкорган не выдавали.

Учебные полеты военных самолетов также запланированы на 25 мая, в связи с чем жителей Талдыкоргана попросили не паниковать.

На официальной странице акимата Талдыкоргана в Instagram также прокомментировали инцидент с хлопками.

По данным ведомства, вызовов в службы 101, 102 и 103 не поступало. Крушений самолетов в городе и за его пределами не происходило.

"Просим сохранять спокойствие, все под контролем", — заявили в акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970840-zvuki-pohozhie-na-vzryvy-napugali-zhiteley-taldykorgana-v-dchs-obyasnili-prichinu-video/