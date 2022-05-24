Осужденный в Карагандинской области нарисовал портрет супермодели Наоми Кэмпбелл

Фото: ДУИС по Карагандинской области

Мужчина, отбывающий наказание в учреждении АК-159/11 в Карагандинской области, в канун дня рождения британской супермодели Наоми Кэмпбелл нарисовал ее портрет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС региона.

22 мая супермодель, киноактриса и певица отмечала свое 52-летие. Наоми Кэмпбелл - кумир осужденного, который сейчас отбывает наказание в колонии за нанесение тяжких телесных повреждений. Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы.

Еще с детства он занимался творчеством, очень любил рисовать. Это дело продолжил и в исправительном учреждении.

Фото: ДУИС по Карагандинской области

"С детства мне нравилась Наоми Кэмпбелл, она была моим кумиром. Еще в школе я хотел нарисовать ее портрет, но не получилось. Теперь, находясь здесь, в день ее рождения мне удалось сделать задуманное. Для написания портрета мне понадобилось два дня", - говорит заключенный.

По мнению старшего инспектора-психолога Нины Петренко, рисование является очень эффективным средством развития личности и творческого потенциала, а данный осужденный все свое свободное время удаляет творчеству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970765-osuzhdennyy-v-karagandinskoy-oblasti-narisoval-portret-supermodeli-naomi-kempbell/