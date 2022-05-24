Затраты в 15 млрд долларов, вредные отходы и рабочие места: эксперты высказались о создании АЭС

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Плюсы и минусы строительства атомной электростанции в Казахстане обсудили эксперты в Алматы. По мнению некоторых из них, это невыгодно экономически, а если на АЭС случится авария, это может лишить связи север страны с югом на долгие месяцы. Другие же уверяют: это не только отразится на экономике положительно, но и создаст новые рабочие места, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, экономист Алмас Чукин уверяет: АЭС является одной из дорогих технологий. При этом он уверен, что вреда здоровью населения она не принесет.

"Я - большой сторонник возобновления энергетики, потому я - за АЭС или глубокую модернизацию угольных станций. Нам для стабилизации нужно какое-то решение. АЭС - это достаточно чистая технология без выбросов. Люди боятся радиационных отходов, их, на самом деле, один вагон в год от силы. С точки зрения СО2 - нулевые выбросы", - говорит эксперт.

Алмас Чукин. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Тем не менее, нужно смотреть на цифры, отмечает он. А здесь картина такова, что стоимость энергии, получаемой от АЭС, составляет от 6 до 14 центов, тогда как оптовая цена электричества на сегодня составляет 2,5 цента.

"Это в 4-5 раз выше, чем существующая цена, это не дешевая технология. Вторая проблема – стоимость строительства станции в Беларуси составила 10 млрд долларов, в Узбекистане - 12 млрд. У нас будет, я думаю, еще дороже - 15 млрд долларов. Где взять их?

В Узбекистане и Беларуси хороший вариант был. Россия так хотела построить АЭС, что дала все деньги сама. Это была открытая страна с доступом к технологиям. Но сейчас говорить об АЭС из России бессмысленно, отпадает финансирование.

К примеру, Беларусь получала деньги, а потом покупала, что необходимо, у России, и остальное тратила на своих подрядчиков. То же самое в Узбекистане: они поставили условие, что 70% работ должны выполнять узбекские компании. Вопрос у нас: другие страны, кроме России, таких условий не дадут - соответственно, где взять 15 млрд долларов на такое решение?" - сообщил Чукин.

Также он уверен: если строить станцию, то делать это нужно на юге страны, чтобы разгрузить его, а избыточный север стоит оставить в покое.

Асет Наурызбаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С отсутствием выгоды согласен и энергетик Асет Наурызбаев. По его мнению, выгоднее вкладываться в возобновляемую энергию, так как стоимость энергии от АЭС превышает в четыре раза стоимость солнечной энергии, а, кроме того, развитие станций возобновляемой энергии ведет к уменьшению их стоимости.

"Миф о том, что атомная станция производит стабильную энергию, верен только в том смысле, что и зимой, и летом производится одинаковый объем энергии. В остальном нужно регулировать и атомную, и возобновляемую энергию.

По времени строительства – мы будем 13 лет ждать появления первого киловатта, но мы не будем это время сидеть на месте без света, мы должны строить возобновляемую энергетику, потому что у нас есть обязательства по Парижскому соглашению. Поэтому, когда станция вдруг появится, то появится и лишняя тысяча мегаватт, которая будет давить на рынок", - говорит Наурызбаев.

Кроме того, уверяет он, строительство АЭС на озере Балхаш может привести к серьезным проблемам в случае аварии.

"С точки зрения строителя локация идеальная: все готово, бери и строй – это наше уникальное озеро Балхаш, это наши железнодорожная дорога и автодорога Алматы - Нур-Султан. И в случае аварии эти дороги будут перекрыты, а все пути - разорваны", - говорит Наурызабев.

Спикеры конференции. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Он уверен: будет потеряно озеро Балхаш и связь севера с югом. В случае аварии появятся огромные логистические проблемы, пока не будет построена обходная дорога, а это может занять до полугода.

"И, наконец, ядерные отходы. Мы все время забываем, что атомная станция производит ядерные отходы. Существует миф о безотходном цикле. Безотходного цикла не бывает, когда ядерное топливо расщепляется, возникают радиоактивные изотопы, которые нужно извлекать.

Они хранятся тысячи лет, и это время их надо охранять вооруженным людям. Потому что эти отходы будут вызывать интерес людей с пониженной социальной ответственностью. Человечество изобрело более дешевые, быстрые и безопасные способы получения энергии", - уверен эксперт.

Однако некоторые эксперты оказались не согласны с этим мнением. К примеру, экономист Айдархан Кусаинов считает, что цены в Казахстане на электроэнергию занижены, а развитие возобновляемой энергии тоже несет с собой затраты.

Марат Дулкаиров. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Его поддержал энергетик Марат Дулкаиров, который назвал возобновляемые источники энергии "дорогими игрушками", срок службы которых не превышает 15 лет.

"Все затраты, связанные с установкой и развитием возобновляемых источников, правительство переложило на традиционные наши станции. Все наши ТЭЦ, ГРЭС и так далее покупают электроэнергию, которую вырабатывают возобновляемые источники. Это приводит к удорожанию станций, которые сегодня работают на угле, газе, а также гидростанций.

Электроэнергия должна быть надежной, стабильной и безопасной. По возобновляемым - такого нет, потому что откуда мы знаем, какая будет завтра погода, особенно если говорить об осенне-зимнем периоде с метелями и перепадами температур", - уверяет Дулкаиров.

Между тем генеральный директор АО "Казахстанские атомные станции" Тимур Жантикин отмечает, что появление АЭС в Казахстане приведет к росту экономики и обеспечению населения не только стабильной электроэнергией, но и рабочими местами.

Тимур Жантикин. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По его словам, уже было изучено 13 проектов современных реакторов, все они соответствуют высоким требованиям безопасности и спроектированы для эксплуатации в течение 60 лет. В случае, если в следующем году будет определен поставщик реактора и начнется разработка ТЭО, то в 2035 году в стране уже появится АЭС.

При этом предполагается, что 20% потраченных средств будут собственными - за счет акционерного капитала, республиканского бюджета либо национального фонда. Еще 80% средств будут заемными.

"Строительство АЭС открывает возможности для развития в Казахстане атомной индустрии и, в целом, для всей экономики нашей страны. Приводит к снижению парникового эффекта. Ежегодно работа АЭС снижает выбросы парниковых газов на 4 млн тонн в год.

Строительство АЭС обеспечит экономический рост, новые рабочие места. Одно рабочее место при АЭС создает около 10 рабочих мест в смежных областях. Также это гарантирует стабильное обеспечение электроэнергией населения более 60 лет", - заключил Жатикин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970757-zatraty-v-15-mlrd-dollarov-vrednye-othody-i-rabochie-mesta-eksperty-vyskazalis-o-sozdanii-aes/