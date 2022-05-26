"Мир ушел из-под ног": жительница Темиртау борется за здоровье дочери

Света с мамой. Фото: из личного архива

Света Закарян из Темиртау с полутора лет страдает от опасной болезни – ей диагностировали опухоль желточного мешка крестцово-копчиковой области. Несколько лет врачи и мама борются за здоровье Светы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда я впервые узнала про диагноз, первое, что было, – это слезы. Я сидела на стуле напротив врача, и мне сказали, что нас переводят из хирургии в онкологию", – вспоминает мама девочки, Ольга Ушакова.

Она стала выяснять способы лечения и то, в какой клинике и даже стране можно его провести. В 2017 году девочку прооперировали в Москве, она прошла два курса химиотерапии, после чего началась ремиссия.

"Когда на очередном обследовании мы сдали анализ на АФП (альфа-фетопротеин) и пришел результат 450, у меня мир рухнул из-под ног. Дочь госпитализировали, а сделанная МРТ выявила опухоль", – вспоминает мама.

Затем Света и Ольга оказались в Турции, где в 2019 году девочке сделали еще одну операцию, а потом – химиотерапию. После того, как анализы пришли в норму, мама решила: это победа. Увы, но болезнь вернулась через некоторое время.

Сейчас Свете 6 лет. И она продолжает бороться за свое здоровье. Девочка вновь проходит лечение в клинике Турции. С помощью неравнодушных людей удалось собрать деньги девочке на операцию, которая прошла успешно.

Но впереди – еще четыре курса химиотерапии, на которые тоже нужны средства. Собрать их своими силами мама не сможет. Остаток суммы к сбору на сегодня составляет 22 795 долларов – 9 573 900 тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 9650 4481, Ушакова Ольга Сергеевна (мама);

Карта привязана к номеру: +7-707-632-53-68;

Halyk bank: 4405 6397 7245 5794, Olga Ushakova

PayPal: alvenolga@gmail.com (мама)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970710-mir-ushel-iz-pod-nog-zhitelnitsa-temirtau-boretsya-za-zdorove-docheri/