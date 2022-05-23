Суд из-за "четверки" в Павлодаре: ситуацию прокомментировали в МОН

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В Министерстве образования и науки высказались о судебном разбирательстве из-за оценки за полугодие в одной из школ Павлодара, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявили в министерстве, сам инцидент произошел еще в 2016 году. При этом подчеркивается, что речь в деле идет не об оспаривании самого оценивания на уроке и подходов к нему, а о расчете среднего арифметического при выставлении оценки за четверть.

"Сейчас неточности в расчетах при выставлении оценок исключены, поскольку процесс выведения общей оценки автоматизирован. В школах используют электронные журналы "Күнделік", - говорится в сообщении МОН.

Как отметила директор Института содержания среднего образования Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Алия Чокушева, в соответствии с приказом МОН РК №125 пересмотр оценок не допускается.

"К сожалению, иногда родители пытаются оказать давление на педагогов при оценивании знаний детей. Мы считаем незаконной ситуацию, когда родители, оказывая давление, пытаются добиться пересмотра оценок.

Учителя выполняют свою работу, и мы не должны им мешать. При этом мы, конечно, поддерживаем объективное и справедливое оценивание знаний.

Критериальное оценивание было введено в 2016 году, данный случай имел место 7 лет назад, и речь не идет о пересмотре оценки за конкретный урок или задание, а о том, что при суммировании имеющихся оценок и выставлении общей оценки за четверть была допущена ошибка в расчетах общего балла", – подчеркнула Чокушева.

Напомним, сегодня стало известно о том, что мать школьника в Павлодаре через суд добилась пересмотра оценки своему сыну за полугодие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970666-sud-iz-za-chetverki-v-pavlodare-situatsiyu-prokommentirovali-v-mon/