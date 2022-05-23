Мама школьника в Павлодаре обратилась в суд из-за "четверки"

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В Павлодаре мама школьника оспорила в суде решение об отказе в пересмотре оценки за полугодие по одному из предметов. Об этом сообщается на официальном сайте областного суда.

Дело рассматривал Специализированный межрайонный административный суд Павлодарской области.

В суде выяснилось, что ученику по итогам полугодия необоснованно поставили "четверку", поэтому за год он получил такую же оценку.

К участию в деле привлекли Министерство образования и науки. Представитель ведомства считал, что оценка подлежит пересмотру по среднеарифметическому расчету.

Судье удалось примирить стороны. Школу обязали на повторном заседании комиссии пересмотреть спорную оценку ученика. Благодаря чему были защищены права и интересы ребенка.

"Иск возвращен в связи с примирением. Медиативное соглашение исполнено ответчиком в короткие сроки", - добавили в Павлодарском областном суде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970591-mama-shkolnika-v-pavlodare-obratilas-v-sud-iz-za-chetverki/