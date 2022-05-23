Фейк о субсидиях от имени "Казахтелекома" распространился в Казнете

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В казахстанских мессенджерах появилась информация о том, что АО "Казахтелеком" якобы предлагает казахстанцам получить субсидии на оплату услуг связи. Отмечается, что для этого необходимо пройти опрос. Тем не менее, данная информация – мошенническая уловка.

Отмечается, что для прохождения опроса и якобы получения субсидий казахстанцам предлагается перейти по незащищенной ссылке, пишет StopFake.kz.

При этом сайт, на который ведет ссылка, не является официальным порталом АО "Казахтелеком".

Кроме того, на официальном сайте компании никакой информации о субсидиях или денежных вознаграждениях за прохождение опросов нет. Подобные сообщения отсутствуют и на официальных страницах "Казахтелекома" в социальных сетях.

Напротив, на странице компании размещено предупреждение о том, что АО "Казахтелеком" не имеет никакого отношения к подобным опросам и рассылки с предложениями субсидий или денежных призов являются происками мошенников.

"Такой вид мошенничества называется фишингом. Незащищенное соединение с сайтом позволяет злоумышленникам видеть всю информацию, которую оставляют пользователи.

Цель мошенников в этом случае – обманом завладеть логинами и паролями от приватных аккаунтов, данными платежных карт и другой личной информацией", – объяснили фактчекеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970638-feyk-o-subsidiyah-ot-imeni-kazahtelekoma-rasprostranilsya-v-kaznete/