Прием документов на обучение по программе "Болашак" начался в Казахстане

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Сегодня, 23 мая, в Казахстане начался прием документов от кандидатов на обучение за рубежом по программе "Болашак", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Как сообщили в МОН, заявки принимаются до 14 октября. Все желающие могут подать заявку с необходимыми документами через портал госуслуг eGov.kz.

Конкурс проходит в 3 тура: комплексное тестирование, персональное собеседование с членами Независимой экспертной комиссии и рассмотрение документов на заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

Прием документов для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 октября. Конкурсный отбор будет проходить с 30 мая по 30 ноября.

В этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий.

Как отметил председатель правления Центра международных программ МОН РК Ануар Жангозин, по поручению Токаева сейчас основной акцент делается на подготовке инженерно-технических кадров.

Всего в этом году перечень приоритетных специальностей по программе «Болашак» предусматривает 92 специальности для академического обучения и 158 – для прохождения стажировки.

В перечень также включены 40 новых специальностей в сфере инноваций, новых технологий, медицины, индустриальной инженерии и естественных наук, 17 из них включены в уже существующие специальности путем расширения их названия.

С перечнем приоритетных специальностей можно ознакомиться по данной ссылке.

Список рекомендуемых вузов доступен по данной ссылке.

Со списком необходимых документов можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970635-priem-dokumentov-na-obuchenie-po-programme-bolashak-nachalsya-v-kazahstane/