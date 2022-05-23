Наличие чипов в казахстанских паспортах объяснили в МВД

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На брифинге в МВД прокомментировали появившиеся в соцсетях посты, где граждане разрывают обложку казахстанского паспорта и находят в ней электронный чип, передает корреспондент NUR.KZ.

"Миграционная служба разъяснила наличие чипа в казахстанских паспортах. Поводом послужил видеоролик в Instagram, где казахстанец обнаруживает чип в документе, якобы предназначенный для слежения за гражданами.

Отметим, что электронные паспорта внедрены во многих странах мира. В Казахстане электронные паспорта, а также удостоверения личности с микросхемой выпускаются с 2009 года.

Чип предназначен для хранения персональных данных о гражданине и позволяет автоматически идентифицировать личность", - пояснила представитель МВД Шугыла Турлыбек.

Она добавила, что паспорта с чипом введены для упрощения прохождения погранично-пропускных пунктов и паспортно-визового контроля других стран посредством их электронных систем.

Подчеркивается, что "взаимодействуют" чипы только со считывающим устройством при пересечении границы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970562-nalichie-chipov-v-kazahstanskih-pasportah-obyasnili-v-mvd/