Генерал Аян Дуйсембаев о нашумевшем видео с конем: Меня никто не увольнял, я сам ушел

Аян Дуйсембаев. Кадр из видео: соцсети

Начальник департамента полиции Мангистауской области, генерал-майор Аян Дуйсембаев в интервью проекту "Открытый разговор" регионального Центра общественных коммуникаций объяснил нашумевшее видео с конем, передает Lada.kz.

По его словам, с должности начальника департамента полиции Атырауской области он ушел по собственному желанию.

На самом деле после присвоения звания генерала он отправился в родное село, где дал ауызашар односельчанам. Тогда старейшины попросили его по казахским обычаям оседлать коня. Позже в МВД была проведена проверка, которая никакого нарушения не выявила.

Аян Дуйсембаев. Кадр из видео: ЦОК Мангистауской области

"В социальной сети возникает много вопросов, много лет я сохранял молчание. Но сейчас, думаю, надо рассказать, как все было на самом деле.

Я родился в Кызылкогинском районе Атырауской области, в котором также родились знаменитые академики, такие как Салык Зиманов, Зейнолла Кабдолов.

Ранее, когда я, работая в Министерстве внутренних дел, встречался со старейшинами своего аула, все они в один голос говорили, что из нашего аула вышло немало сильных людей, однако нет еще ни одного генерала.

6 мая 2019 года мне было присвоено звание генерала. Если мне не изменяет память, 11 мая 2019 года я держал пост, отпросившись у министра, я посетил свой аул, где провел обряд ауызашар в мечети.

Находясь в ауле, я встретился со своими односельчанами. Во время встречи ко мне подошли аксакалы и надели на меня чапан, подведя ко мне коня, попросили оседлать его, чтобы их внуки тоже стали генералами и были похожи на меня. После указанной просьбы мне пришлось оседлать коня", - поделился Аян Дуйсембаев.

Данные события, отметил он, получили общественный резонанс. На ситуацию обратил внимание президент и поручил провести проверку.

"Проведенная проверка МВД никаких нарушений в моем поступке не нашла. Однако я посчитал, что от одного лишь замечания Верховного главнокомандующего любой генерал должен освобождать свое место. Я лично подал рапорт о своем освобождении.

После этого на протяжении семи месяцев я был без работы и находился в распоряжении МВД. В декабре 2019 года я написал заявление на увольнение из органов внутренних дел по собственному желанию.

В начале декабря я направил письма акимам Атырауской и Мангистауской областей. После чего мне аким Мангистауской области Серикбай Трумов предложил должность своего советника", - пояснил генерал.

Напомним, Аяна Дуйсембаева широко обсуждали в мае 2019 года, когда видео с тогда еще начальником департамента полиции Атырауской области появилось в соцсетях. На кадрах было запечатлено, как он сел на коня и гарцевал перед людьми.

Позже стало известно, что его освободили от должности.

В феврале 2022 года Аян Дуйсембаев был назначен начальником департамента полиции Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970418-general-ayan-duysembaev-o-nashumevshem-video-s-konem-menya-nikto-ne-uvolnyal-ya-sam-ushel/