Закон о выплате премий школьникам подписали в Казахстане

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Глава государства подписал поправки в закон, которые предусматривают нормы о единовременных денежных выплатах победителям предметных международных олимпиад. Об этом сообщил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов на своей официальной странице в Facebook.

Глава ведомства пояснил, что он накануне в Алматы поздравил победителей и призеров республиканской олимпиады учащихся школ. Он отметил, что президент уделяет особое внимание поддержке одаренных детей.

"Недавно президент подписал Закон, который предусматривает нормы о выплате единовременных денежных выплат победителям предметных международных олимпиад.

Школьник, завоевавший золотую медаль, получит денежное вознаграждение в размере 1500 МРП (около 4,8 млн тенге), за серебряную медаль - 1000 МРП (примерно 3,2 млн тенге), за бронзовую - 500 МРП (1,6 млн тенге).

Единовременное вознаграждение также получат педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям", - написал Асхат Аймагамбетов.

Министр добавил, что победителям и призерам международных олимпиад автоматически предоставляются гранты для поступления в казахстанские вузы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970404-zakon-o-vyplate-premiy-shkolnikam-podpisali-v-kazahstane/