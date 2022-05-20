Диагональный пешеходный переход появился на еще одном перекрестке в Нур-Султане

Фото: ДП Нур-Султана

Изменена организация дорожного движения на пересечении улиц Кенесары и Мамбетова в Нур-Султане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

На данном перекрестке появился диагональный пешеходный переход.

"В целях обеспечения безопасных и комфортных условий движения пешеходов, с учетом наличия пешеходной аллеи "Променад" на перекрестке Кенесары – Мамбетова переход проезжей части организован по диагонали с нанесением соответствующей дорожной разметки и установкой дорожных знаков", – сообщили в пресс-службе ДП города.

Как отметили в полиции, ранее такая схема была применена на пересечении улиц Сейфуллина и Валиханова, где наблюдается высокая интенсивность пешеходного потока.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает всех участников движения принять во внимание внесенные изменения и при пересечении вышеуказанного перекрестка соблюдать требования правил дорожного движения

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970328-diagonalnyy-peshehodnyy-perehod-poyavilsya-na-esche-odnom-perekrestke-v-nur-sultane/