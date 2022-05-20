Казах-полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов впервые стал отцом

Димаш Ниязов с супругой. Фото: instagram.com/dimash.niyazov

Нью-йоркский полицейский Димаш Ниязов стал отцом. Уроженец Казахстана выложил пост в социальных сетях, в котором рассказал, как проходили роды и как он перерезал пуповину своему первенцу.

Пост с небольшим видеороликом и историей Димаш Ниязов опубликовал на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, что его жена Дженнифер рожала ребенка дома в ванной, а мужчина в это время находился рядом и поддерживал супругу.

"Всем доброе утро. Мы хотели бы поделиться хорошими новостями со всеми вами. На прошлой неделе мы приветствовали маленького малыша Камиля в этот мир.

Дженнифер - настоящий воин, родила дома, как мы всегда и планировали. Ни врачей, ни лекарств, ни обезболивающих, только мы и акушерка в мирном и теплом доме.

Это было нелегко, но это был самый волшебный experience (опыт – прим.ред.), который у меня когда-либо был", – рассказал Ниязов в подписи к видео.

Он также добавил, что сам поймал ребенка и перерезал ему пуповину.

"Жизненный момент, который я никогда не забуду. Люблю мою жену, люблю моего ребенка. Не могу поверить, что я папа", – поделился мужчина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Димаш Ниязов впервые за 4 года вышел на профи ринг и победил оппонента, аргентинца Джонатана Годоя.

Кроме того, в феврале прошлого года уроженец Шымкента комментировал драку полицейских в своем родном городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970234-kazah-politseyskiy-iz-nyu-yorka-dimash-niyazov-vpervye-stal-ottsom/