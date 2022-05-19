Теорию музыки вел физрук: грубые нарушения выявили в одном из вузов Казахстана

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МОН выявил грубые нарушения в работе Казахско-русского международного университета Актобе. Как показала проверка, в вузе не соблюдаются требования по учебной нагрузке студентов, а ряд дисциплин здесь преподают люди без соответствующей квалификации, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Эти и еще целый ряд нарушений установил в ходе профилактического контроля Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки при министерстве. Проверка выявила нарушений по 32-м из 46-ти пунктов проверочного листа.

Например, лекции студентам вуза читали преподаватели, которые не соответствуют квалификационным требованиям. Так, преподаватель с базовым образованием "Эксплуатация воздушного транспорта" преподавал дисциплины "Инновационные технологии в дошкольном образовании" и "Теория и методика воспитательной работы в начальной школе". А преподаватель физкультуры вел занятия по теории и методике музыкального искусства.

"При профилактическом контроле также было установлено, что научное руководство магистерскими диссертациями в Казахско-русском международном университете ведут преподаватели, которые не имеют ни одной научной публикации за последние пять лет. И это только небольшая часть зафиксированных нарушений", – отметила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульжан Джарасова.

Фактические данные по студентам и преподавателям не соответствуют данным НОБД. В базе нет информации по 335 студентам и многим преподавателям.

Кроме того, вузом не соблюдаются требования по учебной нагрузке студентов и проведению итоговой аттестации обучающихся. В МОН отмечают, что студентами бакалавриата и магистратуры не освоены в полном объеме академические кредиты.

Результаты среза знаний обучающихся также неутешительны: 96% студентов не преодолели пороговый уровень, что, как подчеркивают в МОН, свидетельствует о низком качестве образовательных услуг.

Вместе с этим вуз недостаточно обеспечен аудиторной и лабораторной базой. Отмечается, что площади некоторых учебных кабинетов не соответствуют санитарным требованиям.

"Университету было дано время для устранения всех выявленных нарушений. Однако Казахско-русский международный университет Актобе, вместо того чтобы устранить многочисленные нарушения и улучшить качество образования, тратит время на обжалование итогов проверок.

Решением суда первой инстанции все административные акты Комитета были признаны законными, жалоба вуза оставлена без удовлетворения", – добавили в пресс-службе МОН РК.

Министерство в очередной раз обратило внимание абитуриентов, студентов и их родителей на то, что при выборе университета необходимо ориентироваться на качество образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970169-teoriyu-muzyki-vel-fizruk-grubye-narusheniya-vyyavili-v-odnom-iz-vuzov-kazahstana/