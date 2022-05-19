Полицейский оплатил аренду для женщины с тремя детьми в Костанае

Фото: ДП Костанайской области

В Костанае участковый инспектор помог женщине с тремя детьми, которая оказалась в трудной жизненной ситуации. Онайбек Оразаков нашел семье временное жилье и оплатил аренду, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как выяснилось, в дежурную часть Северного отдела полиции УП Костаная поступило сообщение о том, что на одной из улиц дебоширят соседи. По адресу выехал участковый инспектор Онайбек Оразаков.

Прибыв на место, полицейский увидел мать с тремя детьми. По ее словам, она одна воспитывает своих чад. Семье негде было жить, поэтому женщина попросилась пожить у знакомого.

"Когда я увидел женщину с детьми, не смог остаться в стороне. Старшему ребенку всего 4 года, а младшему - 6 месяцев. Решил помочь, в первую очередь, с жильем. Снял комнату в общежитии и разместил семью", - рассказывает участковый инспектор.

Также полицейский обеспечил мать с детьми продуктами. Помогли семье и неравнодушные костанайцы.

"Женщина получает пособие. Но в этом месяце деньги не поступили. Поэтому я обратился в ЕНПФ и помог с документами", - добавил Онайбек Оразаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970083-politseyskiy-oplatil-arendu-dlya-zhenschiny-s-tremya-detmi-v-kostanae/