Слухи о "продаже" детей-сирот иностранцам прокомментировали в МОН

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Сообщения о том, что казахстанских сирот продают гражданам иностранных государств под видом усыновления, стали рассылать в Telegram-каналах. Авторы StopFakе.kz сообщили, что рассылаемая информация является фейковой.

В рассылке имеется ссылка на статью, где якобы указаны цены за подобные услуги. Эксперты отметили, что эта статья была написана в 2017 году, кроме того, приведенный в ней список агентств по международному усыновлению в настоящее время не актуален.

Ни одна организация не входит в перечень представительств иностранных агентств по усыновлению в Республике Казахстан.

Кроме того, авторы портала высказали о "ценах на детей". Суммы, представленные в статье - расходы на перелет, проживание, питание, оформление документов, услуги переводчиков и прочее, но никак не цены на детей.

Распространяемую в Сети информацию прокомментировали и в Министерстве образования и науки РК.

"Нет, такая информация не соответствует действительности. Процедура иностранного усыновления осуществляется только через аккредитованные некоммерческие агентства, которым запрещено извлекать из своей деятельности получение любой финансовой или другой выгоды. Порядок аккредитации агентств, осуществляющих деятельность по усыновлению граждан РК иностранными гражданами, регламентирован кодексом", — объяснила пресс-секретарь ведомства Молдир Абдуалиева.

Международное усыновление не имеет ничего общего с торговлей детьми и считать его таковым нельзя, подчеркнули в министерстве.

"Процедура иностранного усыновления осуществляется в соответствии с Конвенцией о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, Кодексом РК "О браке (супружестве) и семье" и правилами передачи детей, являющихся гражданами Республики Казахстан, на усыновление, утвержденными ПП РК от 30 марта 2012 года № 380", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в МОН обратили внимание на тот факт, что все кандидаты в приемные родители из числа иностранцев обязательно должны пройти проверку на соответствие всем требованиям законодательства Казахстана.

"В целях обеспечения прозрачности в процедуре иностранного усыновления и предотвращения коррупционных рисков приказом утверждено положение комиссии по рассмотрению документов иностранных граждан, желающих усыновить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся гражданами РК, подлежащих иностранному усыновлению.

По итогам проверки представленных документов иностранных усыновителей на соответствие требованиям действующего законодательства принимается коллегиальное решение об отказе либо продолжении процедуры усыновления", - пояснили в министерстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970082-v-mon-kazahstana-prokommentirovali-sluhi-o-prodazhe-detey-sirot-inostrantsam/