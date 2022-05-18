Цены на мясо снова выросли в Казахстане (видео)

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За прошедший месяц мясо и птица в Казахстане подорожали на 2%, а за последний год стоимость этих продуктов выросла уже на 15%, передает телеканал КТК.

Цены на некоторые категории продуктов питания увеличиваются с каждым месяцем. Несмотря на то, что производство мясных изделий в стране растет, значительная часть продукции в Казахстан по-прежнему завозится из-за границы.

Стоимость колбас за месяц повысились почти на 3%, за год же их цена увеличилась на 13,8%, сообщают корреспонденты со ссылкой на анализ экспертов EnergyProm.

Несильно отстают и другие мясные изделия. Отмечается, что мясные консервы, полуфабрикаты, фарш, копчености и сало стали дороже на 2%.

"Производство свежего мяса птицы за год выросло на 8,3%, объемы достигли 27 тысяч тонн. В то же время выпуск готовых консервированных изделий из мяса и субпродуктов увеличился на 7,5% и составил 25 тысяч тонн", – заявили эксперты.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969960-stoimost-myasa-i-ptitsy-vnov-uvelichilas-v-kazahstane-video/