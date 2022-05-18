Казахстанцев будут оповещать о финпирамидах через SMS

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С 1 июля в Казахстане будет введен механизм SMS-оповещений о рисках финансовых пирамид, сообщил генпрокурор Берик Асылов в ответе на запрос депутатов о противодействии финансовым пирамидам. Такая информация опубликована на официальном сайте мажилиса.

В депутатском запросе представители мажилиса обратились к Генеральной прокуратуре РК с просьбой предоставить информацию о результатах работы специальной межведомственной рабочей группы по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам.

В ответе ведомства Берик Асылов подчеркнул, что с начала прошлого года приняты конкретные меры по противодействию данному виду преступления, в том числе:

проведен Координационный совет;

созданы межведомственные рабочие группы;

разработаны планы мероприятий и методические пособия;

внесены изменения в правила выдачи микрокредитов;

приняты типология и план взаимодействия;

определен перечень внешних признаков финансовых пирамид.

Он отметил, что в целях подготовки квалифицированных специалистов МВД были разработаны специальные учебные программы по тактике и методике расследования уголовных дел о мошенничествах и финансовых пирамидах.

"Агентством по финансовому мониторингу внедрен механизм раннего выявления потенциальных финансовых пирамид.

В департаменты экономических расследований направлено 16 материалов по признакам создания финансовых пирамид, по которым проводятся оперативно-розыскные и проверочные мероприятия", – сообщил генпрокурор.

По данным ведомства, на сегодняшний день заблокировано 680 ссылок на сайты финансовых пирамид. При этом отмечается, что банки ориентируются на усиленный мониторинг операций и разрыв деловых отношений с подозрительными клиентами – уже отказано в установлении деловых отношений со 149 подобными лицами.

Например, добавил Асылов, один из казахстанских банков прекратил обслуживание организаторов финансовой пирамиды "Черный котел", в которую успели вовлечь 40 вкладчиков. Отмечается, что ущерб был полностью возмещен.

Кроме того, глава Генеральной прокуратуры подчеркнул, что уполномоченные органы проводят мероприятия по повышению финансово-правовой грамотности населения и разъяснительные работы о принимаемых мерах.

"На сайте АРРФР (финансового регулятора – прим. ред.) опубликован список организаций, имеющих признаки нелицензированной (нелегальной) деятельности, в которую включен 121 субъект, из них 56 – с признаками финансовой пирамиды, и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров)", – объяснил он.

Также отмечается, что с 1 июля этого года будет запущен механизм SMS-оповещения о рисках финансовых пирамид.

"Работа по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам продолжается и находится на особом контроле", – подытожил Берик Асылов.

Накануне замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов сообщал, что более 220 казахстанцев заявили о материальном ущербе от компании Qnet.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969886-kazahstantsev-budut-opoveschat-o-finpiramidah-cherez-sms/