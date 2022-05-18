Прокуратура: Автосалоны в Алматы навязывали покупателям допоборудование

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Прокуроры Алматы проанализировали деятельность автосалонов - проведена проверка законности установления автодилерами дополнительных услуг, а также аксессуаров при покупке новых автомобилей, сообщается на официальном сайте надзорного органа.

Выяснилось, что автодилерами при продаже транспорта клиентам фактически навязываются дополнительные услуги и аксессуары. Прокуроры установили, что подобные действия автосалонов противоречат нормам законодательства, в частности Конституции РК и закону "О защите прав потребителей".

Подчеркивается, что продавец не должен включать в договор с потребителем условия, которые нарушают и/или ущемляют права потребителя.

Согласно закону, продавец обязан обеспечить потребителю свободный выбор товара и услуги надлежащего качества в удобное для потребителя время с учетом режима работы продавца. Запрещается принуждать потребителя приобретать товар или услугу в ненужном ему количестве и ассортименте.

Подчеркивается, что запрещается обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением иных товаров.

Как пояснили в прокуратуре Алматы, надзорным органом в Департамент по развитию и защите конкуренции Алматы внесено представление об устранении нарушений.

"В настоящее время уполномоченным органом завершается анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке дилерских центров по продаже новых легковых автомобилей", - добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969859-avtosalony-v-almaty-navyazyvali-pokupatelyam-dopoborudovanie-zayavili-v-prokurature/