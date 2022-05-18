Коллекционные монеты в честь Батырхана Шукенова выпустил Нацбанк (фото)

Батырхан Шукенов. Фото: instagram.com/batyr.foundation

18 мая 2022 года Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты Street art. BATYR BEINESI, сообщается на официальном сайте Национального банка РК.

Сегодня, 18 мая, исполняется 60 лет со дня рождения талантливого композитора и исполнителя Батырхана Шукенова. В честь этого Нацбанк выпустил монеты в память об артисте.

"Новая монета Street art. BATYR BEINESI объединит в себе сразу две идейные линии – современное искусство и увековечивание памяти Батырхана Шукенова. Это первый коллаборационный монетный проект НБК в поддержку современного молодежного искусства", - говорится в сообщении Нацбанка.

Фото: Нацбанк РК

Подчеркивается, что коллекционные монеты Street art. BATYR BEINESI из серебра номиналом 500 тенге открывают новую серию "Изучая монеты – открывай Казахстан".

В Нацбанке пояснили, что в дизайне монеты была использована одна из самых ярких работ казахстанского стрит-арта – граффити команды REPAS "Стена Батыра".

Подчеркивается, что по инициативе авторов право на использование работы в дизайне монеты было предоставлено Национальному банку на безвозмездной основе.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы качества proof. Масса монеты - 31,1 грамма, диаметр - 38,61 мм. Общий тираж - 5 000 штук.

"Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан", - напомнили в Нацбанке.

Информацию о дате начала продаж коллекционных монет пообещали предоставить позже на официальном сайте НБ РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969826-kollektsionnye-monety-v-chest-batyrhana-shukenova-vypustil-natsbank-foto/