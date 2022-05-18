Грузовик с 800 мешками сахара задержали на границе Казахстана и России
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В России пресекли попытку вывезти 40 тонн сахара на территорию Казахстана. Грузовик с 800 мешками продукта задержали вблизи государственной границы в Озинском районе Саратовской области.
Как передает местный портал "Взгляд-Инфо", ссылаясь на данные пресс-службы Саратовской таможни, у водителя грузовика потребовали сопроводительные документы к грузу.
В бумагах было указано, что грузовик с прицепом якобы вез 20 тонн пшеничной муки. Таможенные инспекторы осмотрели груз, и под упаковками с мукой обнаружили 800 мешков сахара.
Как подчеркнул замначальника отдела Саратовской таможни Сергей Душутин, в настоящее время вывоз сахара из России запрещен.
По данному факту возбуждено административное производство по статье 16.3 КоАП РФ ("Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации").
Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией товара.
Напомним, что 13 мая в Казахстане ввели временный запрет на вывоз сахара.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969772-gruzovik-s-800-meshkami-sahara-zaderzhali-na-granitse-kazahstana-i-rossii/