Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в пяти российских городах

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5 июня казахстанцы, живущие в России, также смогут проголосовать на референдуме по вопросу внесения изменений в конституцию республики. Об этом сообщается на официальном сайте посольства Казахстана в России.

Граждане РК, достигшие 18 лет, смогут принять участие в голосовании в посольстве Казахстана в России, где будет работать избирательный участок №265.

Режим работы участка: с 10:00 до 23:00 по времени Нур-Султана. Адрес: город Москва, Чистопрудный бульвар, 3"А" (здание посольства Республики Казахстан).

При посещении избирательного участка при себе необходимо будет иметь паспорт или удостоверение личности гражданина РК.

Помимо Москвы, проголосовать с 07:00 до 20:00 по местному времени можно будет на избирательных участках при генеральных консульствах Казахстана:

Санкт-Петербург – улица Рылеева, дом 10, избирательный участок №290;

Казань – улица Карла Маркса, дом 8/13, избирательный участок №301;

Астрахань – улица Акварельная, дом 2"Б", избирательный участок №291;

Омск – улица Чокана Валиханова, дом 9, избирательный участок №292.

Для включения в список избирателей надо будет заполнить форму на сайте посольства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969765-kazahstantsy-smogut-progolosovat-na-referendume-v-pyati-rossiyskih-gorodah/