"Парней силой забирают в армию": Минобороны прокомментировало видео из Шымкента

Кадр из видео: instagram.com/open.shymkent

В социальных сетях опубликовали видео, на котором якобы запечатлено, как парня "силой забирают в армию" в Шымкенте. Ролик прокомментировало Министерство обороны Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

"В Шымкенте парней силой забирают в армию! Это просто ужас. С улиц забирают и даже не дают возможности позвонить родителям!

Моя соседка сына день искала и пошла в полицию, они сообщили, что его забрали в армию. Вообще беспредел. Уже 3-4 дня так по всем районам силой забирают и как баранов в одну машину 6-7 парней запихивают!" - говорится в подписи к опубликованным в соцсетях кадрам.

В Министерстве обороны Казахстана отреагировали на видео. В ведомстве сообщили, что 22 апреля полицейские проводили плановые рейдовые мероприятия в Шымкенте.

В частности, осуществлялся розыск призывников, которые не прибыли по вызовам управлений по делам обороны и уклонялись от призыва.

"В результате на призывной участок были доставлены 6 призывников. По итогам проведенных рейдовых мероприятий жалоб со стороны родителей или призывников в управления по делам обороны не поступало", - заявили в Минобороны.

Здесь добавили, что проблемным остается вопрос вручения повесток молодым людям, которые чаще всего не проживают по заявленному адресу, скрываются родителями.

Кроме того, в Шымкенте более 300 получивших повестки парней не приходят на участки для прохождения медицинской комиссии.

В ведомстве напомнили, что уклонение от прохождения медкомиссии и воинской службы предусматривает административную или уголовную ответственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966691-parney-siloy-zabirayut-v-armiyu-minoborony-prokommentirovalo-video-iz-shymkenta/