Какой будет погода летом в Казахстане, рассказали синоптики

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Казахстанские метеорологи составили консультативный прогноз погоды в стране на грядущее лето. По их данным, в самое теплое время года граждан будут ожидать как дождливые периоды, так и солнечные, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, в первые два летних месяца в западной половине Казахстана температура воздуха ожидается выше нормы, а в восточной половине страны - около нормы.

Более прохладным должен стать август - температурный фон в большинстве областей страны установится в пределах климатической нормы, выше нормы предполагается только на севере республики.

В июне в большинстве регионов количество осадков должно быть меньше нормы.

Несколько чаще дожди вероятны в северо-восточной половине республики, тогда как в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны – в пределах нормы.

В июле и августе, напротив, осадки в пределах нормы прогнозируются на большей части территории страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969731-kakoy-budet-pogoda-letom-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/