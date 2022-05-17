Наказывать директоров школ за несправедливое присуждение "Алтын белгі" пообещал глава МОН

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава МОН в ходе аппаратного совещания в ведомстве высказался о важности соблюдения принципов академической честности при присвоении нагрудных знаков отличника "Алтын белгі", передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что в этом году впервые по итогам тестирования обладателей "Алтын белгі" будет проводиться анализ.

"Если он (ученик - прим.ред.) получил "Алтын белгі", но набрал очень низкие баллы - 50 баллов некоторые не могут набрать - то в таких ситуациях мы должны призвать к ответственности руководство школ.

Эта работа будет на нашем контроле. Обращаю на это внимание руководителей управлений образования: не говорите завтра, что не слышали, не знали. Руководство школ по этому вопросу будет напрямую привлекаться к ответственности - вплоть до увольнения", - добавил министр.

Глава МОН еще раз указал на важность присуждения нагрудных знаков за отличную учебу согласно принципам академической честности.

Ранее сообщалось, что МОН ужесточило требования для получения "Алтын белгі".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969725-nakazyvat-direktorov-shkol-za-nespravedlivoe-prisuzhdenie-altyn-belgi-poobeschal-glava-mon/