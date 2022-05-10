Министр подписал приказ об ужесточении требований для получения "Алтын белгі"

Иллюстративное фото: акимат Нур-Султана

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов на своей официальной странице в Facebook сообщил, что подписал приказ о внесении изменений в Правила оценивания учебных достижений школьников - усилены требования для получения знака "Алтын белгі".

Глава ведомства напомнил, что решение об усилении требований было принято еще на августовском совещании педагогов в 2021 году.

"Таким образом, со следующего года на знак "Алтын белгі" смогут претендовать школьники, получившие аттестат особого образца по итогам 9 класса и имеющие по всем учебным четвертям 10-11 классов оценки "отлично".

Также претенденты должны будут сдавать экзамен по математике на базе НИШ. Важно понимать, что эта мера принята исключительно для обеспечения академической честности. При этом задания будут одинаковыми и для сдающих в НИШ, и для сдающих на базе общеобразовательных школ", - отметил Асхат Аймагамбетов.

Он добавил, что в прошлом году выпускники получили рекордное количество знаков "Алтын белгі". Однако у определенной части учащихся были низкие баллы по результатам ЕНТ.

Поэтому для объективного и транспарентного оценивания претендентов на знак отличия один из экзаменов будет проводиться в независимой организации образования.

Как заметил министр образования, несмотря на то, что нормы вступают в силу со следующего года, в этом году будет оцениваться объективность выдачи знаков отличия по результатам ЕНТ.

В связи с этим администрации школ, отделы и управления образования должны обеспечить прозрачность и объективность проведения итоговых экзаменов. По каждому случаю по итогам ЕНТ будет проведен анализ с дальнейшими выводами.

"Текст приказа будет опубликован после регистрации в МЮ РК", - резюмировал Асхат Аймагамбетов.

Напомним, в августе 2021 года стало известно, что требования для получения "Алтын белгі" ужесточат в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1968641-ministr-podpisal-prikaz-ob-uzhestochenii-trebovaniy-dlya-polucheniya-altyn-belgi/