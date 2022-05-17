Ускенбаев: Никто не будет требовать деньги по дорогам, не соответствующим стандартам

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Министр индустрии инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев в кулуарах кабмина высказался о планах до 2025 года сделать платными порядка 12 трасс, передает корреспондент NUR.KZ.

Ускенбаев сообщил, что содержание дорог, строительство и реконструкция - очень капиталоемкое занятие и его невозможно проводить в постоянном режиме за счет госбюджета.

"Это огромное количество денег, которые могли бы мы выделить на другие социальные проекты, (приходится - прим.ред.) направлять только на строительство дорог. То, что мы построили, мы должны содержать в хорошем состоянии.

Поэтому вводится платность этих дорог, чтобы они содержались в надлежащем состоянии. Деньги будут направлены именно на это. Но не будут вводиться платность на тех дорогах, которые не соответствуют качеству. Никто не будет требовать деньги по дорогам, не соответствующим стандартам", - заверил он.

По словам Ускенбаева, та цена, которая на сегодня существует, останется - о повышении ее речи не идет.

Ранее на заседании правительства глава МИИР сообщил, что для дальнейшего перевода автодорог на самосодержание рассматривается вопрос введения платности для грузовых автомобилей на участках автодорог II категории протяженностью 2,5 тыс. км после приведения их в хорошее состояние и с учетом общественного мнения.

На сегодня, заявил Ускенбаев, ведутся ремонтные работы.

В справочной информации сказано, что речь идет о следующих участках:

Кызылорда - Аральск,

Актобе - Уральск,

Актобе - Оренбург,

Кайнар - Бишкек,

Жетибай - Шетпе - Бейнеу - Акжигит,

Павлодар - Семей,

северный объезд Нур-Султана,

Уральск - Саратов,

Кокшетау - Петропавловск,

Нур-Султан - Атбасар,

Павлодар - Омск,

Семей - Калбатау

Общая протяженность - 2 579 км.

"В целом до конца 2025 года, согласно Национального проекта "Сильные регионы - драйвер развития страны", планируется дополнительно ввести платность на участках автодорог I и II категорий протяженностью 4 тыс. км по мере завершения их реконструкции", - заключили глава МИИР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969695-uskenbaev-nikto-ne-budet-trebovat-dengi-po-dorogam-ne-sootvetstvuyuschim-standartam/