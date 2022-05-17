Четыре гранаты нашел на берегу реки житель Туркестанской области

Фото: ДП Туркестанской области

Житель Келесского района нашел на берегу реки четыре гранаты и сдал их в полицию. Сейчас на территории Туркестанской области проводится акция по выкупу огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, незаконно хранящихся у населения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

На проведение данного мероприятия на территории региона правительством выделено более 14 миллионов тенге.

Так, за 19 суток с начала акции у 112 жителей Туркестанской области изъято 167 единиц огнестрельного оружия, из них 23 единицы нарезного оружия, 137 единиц гладкоствольного оружия и 7 обрезов.

Кроме того, житель Келесского района добровольно сдал в полицию четыре гранаты РГД-5. Мужчина пояснил, что нашел их во время рыбалки на берегу реки между деревьями.

Стражи порядка напомнили, что за незаконное хранение и транспортировку огнестрельного оружия и боеприпасов предусмотрена ответственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969646-chetyre-granaty-nashel-na-beregu-reki-zhitel-turkestanskoy-oblasti/