Когда начнут принимать документы на обучение по "Болашаку", рассказали в МОН

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23 мая в Казахстане стартует прием документов для участия в программе "Болашак" для поступления в ведущие зарубежные вузы по программам магистратуры, докторантуры и резидентуры, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Заявки будут приниматься до 14 октября, их можно будет подать через портал государственных услуг eGov.kz.

Прием документов для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 октября. Конкурсный отбор будет проходить с 30 мая по 30 ноября.

В этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий.

Как отметил председатель правления Центра международных программ МОН РК Ануар Жангозин, по поручению Токаева запущен процесс переориентирования программы "Болашак".

Основной акцент теперь делается на подготовку инженерно-технических кадров, в связи с чем количество грантов на технические и IT-специальности по программе "Болашак" увеличили до 60%.

"Это такие специальности, как "Инженерные системы и сети", "Авиационная и аэрокосмическая техника. Управление воздушным движением", "Аналитика больших данных", "Технология новых материалов", "Управление базами данных", "Авиационная техника и технологии", "Машиностроение", "Промышленная автоматизация" и другие", – сказал Жангозин.

Всего в этом году перечень приоритетных специальностей по программе «Болашак» предусматривает 92 специальности для академического обучения и 158 – для прохождения стажировки.

Также в перечень включили 40 новых специальностей в сфере инноваций, новых технологий, медицины, индустриальной инженерии и естественных наук. При этом 17 из них включены в уже существующие специальности путем расширения их названия.

В целом, перечень приоритетных специальностей расширен на 30% специальностями технической направленности.

Отмечается, что конкурсный отбор на присуждение Международной стипендии "Болашак" проходит в 3 тура: комплексное тестирование, персональное собеседование с членами Независимой экспертной комиссии и рассмотрение документов на заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

С перечнем приоритетных специальностей можно ознакомиться по данной ссылке.

Список рекомендуемых вузов доступен по данной ссылке.

Со списком необходимых документов можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969637-priem-dokumentov-dlya-prisuzhdeniya-stipendii-bolashak-startuet-23-maya/