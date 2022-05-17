Молодой мужчина пропал неделю назад в ВКО

Иван Савельев. Фото: ДП ВКО

10 мая 34-летний житель города Алтая Иван Савельев вышел из дома и не вернулся. С заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратилась его супруга, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

По данным ведомства, 12 мая на канал "102" отдела полиции района Алтай поступило обращение от местной жительницы. Она рассказала, что 10 мая около 00.30 часов ее муж Иван Савельев 1988 года рождения вышел из дома и бесследно исчез.

До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным.

"Данный факт зарегистрирован в установленном порядке, на поиски пропавшего ориентирован личный состав, проводятся розыскные мероприятия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Напомним, ранее стало известно, что в городе Алтае нашли разыскиваемого преступника. Он прятался в шкафу у бабушки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969632-molodoy-muzhchina-propal-nedelyu-nazad-v-vko/