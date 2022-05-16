Разыскиваемый преступник прятался в шкафу у бабушки в ВКО

Задержанный. Фото: ДП ВКО

Полицейские района Алтай в один день установили местонахождение двух уголовных преступников, находящихся в межгосударственном розыске. Один из них пытался спрятаться в шкафу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

Стражи порядка установили местонахождение двоих лиц, находящихся в межгосударственном розыске. Это мужчины 29 и 30 лет, уроженцы района Алтай, судимые за совершение уголовных преступлений.

Ранее оба были приговорены к ограничению свободы с установлением пробационного контроля. Однако они не посещали службу пробации для обязательной регистрации и проведения воспитательной работы.

"Первоначальные розыскные мероприятия по установлению местонахождения осужденных результатов не принесли, в связи с чем было принято решение об объявлении данных лиц в межгосударственный розыск", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

В результате проведенных мероприятий один из разыскиваемых был задержан в селе Верх-Уба Шемонаихинского района.

Задержанный. Фото: ДП ВКО

Второго осужденного нашли в городе Алтай. Правоохранители получили оперативную информацию, что молодой человек скрывается в доме у родственницы. В момент задержания мужчина прятался в бабушкином шкафу.

В настоящее время оба водворены в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969532-razyskivaemyy-prestupnik-pryatalsya-v-shkafu-u-babushki-v-vko/