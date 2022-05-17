На день отключат горячую воду в одном из районов Алматы

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В четверг на территории Жетысуского района временно приостановится поступление горячей воды в здания, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

"С 09:00 до 18:00 19 мая 2022 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Жетысуского района в контуре улиц Жумабаева – Северное кольцо – Павлодарская – Палладина", – сообщили в АлТС.

В компании пояснили, что ограничения вводятся для обеспечения горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции на насосной станции.

"Приносим извинения за временные неудобства", – добавили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Ранее в АлТС предупредили об отключении горячей воды в Бостандыкском районе, в контуре улиц Жарокова – Аль-Фараби – Гагарина – Ходжанова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969627-na-odin-den-otklyuchat-goryachuyu-vodu-v-odnom-iz-rayonov-almaty/