"Упал на живот": семья из Тараза борется за жизнь единственного сына

Ильхам. Фото: из личного архива

8-летний Ильхам Талыбов из Тараза – единственный сын в семье. Родители ребенка наслаждались счастливой семейной жизнью до 2018 года, до тех пор, пока в один из дней мальчик не упал на живот. Его состояние резко ухудшилось, а потом у ребенка выявили опухоль, передает корреспондент NUR.KZ.

"17 июня 2018 года Ильхамчик упал на живот, состояние его резко ухудшилось. На следующий день с высокой температурой его увезли на скорой помощи. У сына в животе нащупывалось образование. С трудом добились, чтобы нас положили в больницу, хотя он уже ходить не мог, лежал и был в очень ужасном состоянии.

Нас направили на КТ и МРТ. Мы прошли все процедуры и в заключении нам диагностировали Опухоль Вильмса. Так мы и попали в онкологический центр. Прошли предоперационную химию, операцию по удалению почки, лучи и 12 блоков химии. И вышли в ремиссию", – рассказывает Динара, мама мальчика.

В августе 2020 года у Ильхама случился рецидив. Метастазы оказались в легком. Ильхаму снова сделали операцию, провели химиотерапию. Снова ремиссия, и снова рецидив. Однако родители мальчика не сдавались. В январе этого года она провели сыну обследование, которое показало новые очаги болезни.

"Метастазы очень маленькие, но рак не ждет. Сын должен принимать лечение. В данный момент мы находимся в Турции в клинике Emsey Hospital, так как здесь нам дали шанс, что моего ребенка можно спасти", – говорит Динара.

Однако сумма за лечение велика – на сегодняшний день остаток к сбору составляет 80 310 долларов – почти 35 миллионов тенге.

Реквизиты:

Kaspi Gold: 4400 4301 4519 2289

Номер, привязанный к карте: +7 705 616 62 47 Динара Т. (мама)

Halyk Bank: +7 707 785 51 69 Динара Т.(мама)

Сбербанк: 4263 4333 0675 9629

+7 705 616 62 47

DINARA TALYBOVA (мама)

Сбербанк РФ: 4263 4333 4664 1969

4263 4333 0768 1244 (Доллар)

Все реквизиты оформлены на Динару Т. (мама Ильхама)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969595-upal-na-zhivot-semya-iz-taraza-boretsya-za-zhizn-edinstvennogo-syna/