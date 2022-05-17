Солнце в Алматы и Шымкенте: о погоде в мегаполисах Казахстана рассказали синоптики

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Жителей столицы во вторник, 17 мая, предупредили о возможной грозе. В двух других мегаполисах страны ожидается ясная погода. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане сегодня синоптики прогнозируют осадки, возможна гроза. Тем не менее температура воздуха в городе останется теплой – +26...+28 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до +10...+12 градусов. Скорость ветра будет достигать 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

В Алматы ожидается солнечная погода с переменной облачностью. Днем температура воздуха составит +24...+26 градусов, а ночью – немного снизится до +14...+16 градусов. Скорость ветра прогнозируется на уровне 2-7 м/с.

Жителей Шымкента ждет теплый и ясный день. Во вторник в городе обещают +29...+31 градус, а ночью же температура воздуха составит +17...+19 градусов. Скорость ветра будет достигать 8-13 м/с.

Кроме того, о возможных осадках и грозах предупредили жителей Акмолинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской и Туркестанской областей.

На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области, а также на западе, севере и востоке Костанайской области ожидаются гроза, град и шквал.

На севере и в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969573-solntse-v-almaty-i-shymkente-o-pogode-v-megapolisah-kazahstana-rasskazali-sinoptiki/