Появились новые подробности исчезновения солдата-срочника в Актау

Иллюстративное фото: пресс-служба Нацгвардии РК

В Актау продолжаются поиски 18-летнего военнослужащего Нацгвардии Баглана Адилбекова, который ушел в неизвестном направлении после патрулирования улиц. В воинской части, где служит срочник, рассказали, что в июне он уже должен был отправиться домой, передает Lada.kz.

По словам командира воинской части 6656 регионального командования "Батыс" Нацгвардии РК Марата Рахпанова, поисковые мероприятия продолжаются.

Он рассказал, что в ночь с субботы на воскресенье военнослужащий заступил на боевую службу по охране общественного порядка и безопасности в Актау, которая длилась с 17.00 до 23.00 часов.

"По окончании службы солдат передал экипировку и специальное снаряжение патрульным своего войскового наряда и покинул место службы. Почему он ее покинул, а также другие обстоятельства на данный момент выясняются.

Пока в течение полутора суток зацепок по его поискам нет. Но конфликтные ситуации коллектив воинской части отрицает, проведены следственные мероприятия отделением военной полиции", - пояснил Марат Рахпанов.

Командир воинской части добавил, что уже через две недели Баглан Адилбеков должен был отправиться домой.

"Срок службы данного военнослужащего практически закончился, осталось две недели до его увольнения в запас, 2 июня этого года он должен был убыть домой", - сообщил он.

Также, по словам Марата Рахпанова, солдат характеризовался с положительной стороны. Сейчас в Актау из Актобе прибыли родные парня для выяснения обстоятельств.

Командир отметил, что военнослужащий не обращался к руководству с просьбой взять отгул или по другим вопросам.

"Ни с какими просьбами и заявлениями данный солдат к нам не обращался, для нас самих неизвестно и пока совсем не понятен мотив поступка. Назначено служебное расследование по данному поводу вышестоящим командованием. Я думаю, в дисциплинарном порядке будут наказаны должностные лица. В нашей практике это первый случай", - резюмировал Марат Рахпанов.

Напомним, ранее стало известно, что военнослужащего, который ушел во время патрулирования улиц, разыскивают в Актау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969514-poyavilis-novye-podrobnosti-ischeznoveniya-soldata-srochnika-v-aktau/