Ушел во время патрулирования: военнослужащего разыскивают в Актау (фото)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Актау разыскивают военнослужащего Нацгвардии, который сбежал во время патрулирования улиц города. Указывается, что солдат самовольно покинул место службы и скрылся в неизвестном направлении.

Как передает Lada.kz, информацию о сбежавшем военнослужащем подтвердили в воинской части 6656 Национальной гвардии РК, где он проходил службу.

Исходя из имеющейся информации, 18-летний солдат-срочник Баглан Адилбеков ушел с маршрута патрулирования в 4 микрорайоне города Актау вечером 14 мая, примерно в 22:55.

В тот момент военнослужащий был одет в синюю форму Национальной гвардии РК с надписью "Ұлттық ұлан", обут в черные берцы.

Приметы: рост - 160-170 сантиметров, темные волосы, карие глаза.

Сейчас солдата все еще разыскивают.

Ориентировка на Баглана Адилбекова. Фото: lada.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969381-voennosluzhaschiy-sbezhal-vo-vremya-patrulirovaniya-v-aktau/