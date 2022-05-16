Еще один участок дороги закрыли на месяц в Нур-Султане

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В столице начался ремонт на участке проспекта Женис. По этой причине проезд для автотранспорта закрыли почти на месяц - с 15 мая до 10 июня текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте акимата города Нур-Султан.

Как сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана, по проспекту Женис будут выполнять ремонт дорожного полотна.

По этой причине движение транспорта будет частично перекрыто на участке от проспекта Богенбай Батыра до улицы Ильяса Есенберлина.

В администрации города жителей и гостей столицы попросили с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ и заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать заторы на дорогах столицы.

Напомним, что в минувшую пятницу мы сообщали о ремонтных работах на еще одной улице в Нур-Султане. Там дорогу также закрыли на месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969392-esche-odin-uchastok-dorogi-zakryli-na-mesyats-v-nur-sultane/