Дожди в Нур-Султане и Алматы: какая погода ждет жителей мегаполисов в воскресенье

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 15 мая, в трех крупнейших городах Казахстана ожидается преимущественно теплая погода. Тем не менее в Алматы и Нур-Султане возможны дожди. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане в воскресенье, 15 мая, преимущественно ожидается солнечная погода, но возможны периодические осадки. Днем в городе будет тепло – +21…+23 градуса, а ночью температура опустится до +11…+13 градусов. Скорость ветра составит 9-14 м/с.

В Алматы синоптики обещают дожди. Температура воздуха днем будет держаться на уровне +18…+20 градусов, а ночью снизится до +11…+13 градусов. Скорость ветра сегодня составит 5-10 м/с, но при грозе возможны порывы до 15-20 м/с.

В Шымкенте сегодня ясно, возможна небольшая облачность. Погода в городе обещает быть жаркой, на уровне +25…+27 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до +12…+14 градусов. Скорость ветра прогнозируется в пределах 8-13 м/с.

Также напомним, что метеорологи опубликовали штормовые предупреждения для жителей 11 регионов Казахстана, в которых сегодня ожидается ухудшение погоды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969309-dozhdi-v-nur-sultane-i-almaty-kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-megapolisov-v-voskresene/