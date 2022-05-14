Гроза, шквал и дождь: жителей 11 регионов предупредили о штормовой погоде

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Казахстанские метеорологи опубликовали штормовые предупреждения для жителей 11 регионов республики, в которых ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, 15 мая на юге и востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Завтра в горах Туркестанской области будет гроза и шквал. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с.

15 мая на севере, западе и юго-востоке Акмолинской области прогнозируется гроза, град и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Кокшетау днем 15 мая будет порывистый ветер со скоростью до 15 м/с.

Завтра на юге, востоке и в центре Мангистауской области будет пыльная буря. Скорость ветра составит 15-20 м/с, могут быть порывы до 23 м/с.

В Актау 15 мая также прогнозируется ветер с порывами до 15-18 м/с.

Завтра днем на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь, на западе и севере области - гроза. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

В Актобе днем 15 мая будет сильный дождь с грозой.

Завтра ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области синоптики обещают туман. На западе, севере и юге области ожидается гроза и град. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с, на юго-востоке области будут порывы до 23 м/с.

В Петропавловске завтра ночью ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Днем 15 мая на северо-востоке Восточно-Казахстанской области будет сильный дождь, гроза и град. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с.

Завтра на западе, севере и юге Костанайской области будет гроза, град и шквал. Скорость ветра составит 15-20 м/с, возможны порывы до 23 м/с.

В Костанае днем 15 мая ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Завтра на юге и востоке Павлодарской области ожидается гроза и ветер до 15-20 м/с.

В Павлодаре 15 мая будет ветер с порывами до 18 м/с.

Днем 15 мая на востоке Карагандинской области будет гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Завтра в горах Алматинской области синоптики обещают сильный дождь, грозу, град и шквал. Скорость ветра с порывами в отдельных областях достигнет 23-28 м/с.

В Алматы завтра днем временами будет сильный дождь с грозой. 15 мая ожидается град. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969308-groza-shkval-i-dozhd-zhiteley-11-regionov-predupredili-o-shtormovoe-pogode/