Двое парней зашли за ограждения и дразнили тигра в зоопарке Алматы

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Руководство алматинского зоопарка на своей официальной странице в Instagram рассказали об инциденте, когда двое посетителей перелезли через ограду вольера тигра и начали дразнить опасного хищника.

Как указано в сообщении, инцидент произошел 7 мая.

В зоопарке рассказали, что двое молодых людей проигнорировали предупреждающие таблички и ограждения и зашли на техническую территорию, где начали дразнить и провоцировать тигра, а также оскорблять других посетителей зоопарка, бывших поблизости.

Отмечается, что охрана в зоопарке имеется, однако из-за большой территории в 21 гектар охранники не могут "присутствовать в каждом уголке".

Тем не менее, руководство осудило действия парней.

"Мы считаем непозволительным такое отношение к нашим животным! Уже идет разбирательство, и все виновные понесут наказание! Зоопарк - это дом для наших питомцев, и, приходя в чей-то дом, пожалуйста, соблюдайте правила посещения!" - говорится в обращении.

Кроме того, посетителей зоопарка попросили сообщать сотрудникам о нарушениях со стороны других посетителей, если таковые происходят.

"Только все вместе мы сможем сделать наш зоопарк еще лучше!", - резюмировали в зоопарке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969264-dvoe-parney-zashli-za-ograzhdeniya-i-draznili-tigra-v-zooparke-almaty/