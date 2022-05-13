Проспект Абая временно перекроют в Алматы

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Завтра вечером, 14 мая, участок проспекта Абая в Алматы временно перекроют для проведения ремонтных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Ремонт дорог будет проводиться на участке проспекта Абая от улицы Саина до проспекта Алтынсарина.

Для этих целей южную часть указанного участка дороги перекроют с 2:00 14 мая до 06:00 15 мая.

Северная часть того же отрезка проспекта будет перекрыта с 22:00 15 мая до 06:00 16 мая.

Отмечается, что данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", - говорится в сообщении акимата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969240-prospekt-abaya-vremenno-perekroyut-v-almaty/